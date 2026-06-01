Indagini sul ponte della Scafa: chiude la rampa di accesso dalla 195 RaccAncora controlli sulla stabilità dell’infrastruttura: scatta il divieto di transito notturno
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Ancora indagini sulla sicurezza del Ponte della Scafa, alle porte di Cagliari: l’Anas ordina nuove regole per la viabilità tra la 195 Racc e via San Paolo, con chiusure notturne che scatteranno dal 3 al 5 giugno.
Durante gli orari in cui l’ordinanza sarà in vigore verrà interdetto il passaggio sulla rampa di accesso alla Scafa dalla 195 Racc.
In particolare, il provvedimento sottoscritto dal responsabile della struttura territoriale di Anas per la Sardegna, Salvatore Campione, prevede:
- divieto di sorpasso per autoveicoli, restringimento carreggiata sinistra, limite di velocità di 40 Km/h sulla Statale 195 Racc al km 1 e 450, carreggiata direzione Porto/Cagliari Centro, nella fascia oraria dalle 21 alle 05 del giorno successivo; interesserà tutti gli utenti.
- Rampa di immissione da Via Po su SS195 RACC al km 0+650: divieto di sorpasso, arresto obbligatorio per tutti gli autoveicoli in immissione.
- Rampa di uscita dalla SS195 RACC per direzione Pula/Domus de Maria/Chia al km 0+000: chiusura completa della rampa al transito degli autoveicoli con deviazione sul percorso alternativo.