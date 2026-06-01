Ancora indagini sulla sicurezza del Ponte della Scafa, alle porte di Cagliari: l’Anas ordina nuove regole per la viabilità tra la 195 Racc e via San Paolo, con chiusure notturne che scatteranno dal 3 al 5 giugno.

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Durante gli orari in cui l’ordinanza sarà in vigore verrà  interdetto il passaggio sulla rampa di accesso alla Scafa dalla 195 Racc. 

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In particolare, il provvedimento sottoscritto dal responsabile della struttura territoriale di Anas per la Sardegna, Salvatore Campione, prevede: 

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  • divieto di sorpasso per autoveicoli, restringimento carreggiata sinistra, limite di velocità di 40 Km/h sulla Statale 195 Racc al km 1 e 450, carreggiata direzione Porto/Cagliari Centro, nella fascia oraria dalle 21 alle 05 del giorno successivo; interesserà tutti gli utenti.
  • Rampa di immissione da Via Po su SS195 RACC al km 0+650: divieto di sorpasso, arresto obbligatorio per tutti gli autoveicoli in immissione.
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  • Rampa di uscita dalla SS195 RACC per direzione Pula/Domus de Maria/Chia al km 0+000: chiusura completa della rampa al transito degli autoveicoli con deviazione sul percorso alternativo. 

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