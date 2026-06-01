Al termine della fase a gironi dei campionati nazionali di Serie B di tennis a squadre manca ancora una giornata, ma il Tc Cagliari ha già una promozione in tasca. L’hanno conquistata le ragazze di Serie B2, che in virtù del quinto risultato utile in altrettanti impegni (quattro vittorie e un pareggio nel girone 4) hanno reso impossibile l’aggancio da parte di tutte le inseguitrici.

Un traguardo, quello del passaggio in B1, avvicinato sabato grazie al successo per 4-0 nell’anticipo casalingo contro le rivali dell’Eur Sporting Club di Roma, e tagliato all’indomani in virtù dei risultati giunti dagli altri campi, in particolare la sconfitta delle romane del Forum Sport Center (3-1 sui campi del Cr Decimomannu), avversarie delle rossoblu nella settima, e ormai ininfluente, giornata, in programma domenica nella Capitale.

Le artefici della vittoria da promozione sono state Barbara Dessolis, Aran Teixedo Garcia, Berta Bonardi, tutte a segno nella gara di sabato, ma anche Linda Salvi e Andreea Prisacariu, spesso impegnate e altrettanto spesso vittoriose nel corso della stagione.

Un risultato di spessore che permetterà di avere almeno una squadra del Tc Cagliari in B1 anche nel 2027, in virtù della retrocessione della seconda delle due squadre impegnate quest’anno, battuta per 4-0 a Santa Margherita Ligure e matematicamente ultima.

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