Termina con una vittoria l’avventura della Mercede Alghero nello spareggio interregionale di Serie B per poter accedere alle finali a 16, in programma dal 8 al 14 giugno in Friuli, che mettono in palio 3 promozioni in serie A/2. Il quintetto allenato da Manuela Monticelli, infatti, nella gara di ritorno contro Fasano si impone per 82-62 ma non riesce a ribaltare il -35 della gara di andata (85-50 in terra pugliese).

La gara. La Mercede mostra subito un volto diverso rispetto al match in terra pugliese e comanda le operazioni sin dall’avvio, andando sul +9 al 10’ (22-13). Margine che aumenta nel corso della seconda frazione, fino a raggiungere la doppia cifra di vantaggio all’intervallo (51-40 al 20’). Nella ripresa la compagine ospite reagisce e accorcia il divario, fino al -4 del 30’ (61-57). Negli ultimi 10’ le catalane tentano il tutto per tutto, piazzano un break importante chiudendo sul +20 finale, margine che però non basta per il passaggio del turno. Miglior realizzatrice della sfida è Murgia, della Mercede, con 25 punti.

I tabellini.

Mercede Alghero – Fasano 82-62

Mercede: Maugeri, Murgia 25, Kjolchevska, Ekyuvlieva 12, Nieddu 6, Coni 7, Petrova 9, Cavallero 4, Silanos 6, D’Alò 2, Douglas 8, Vaicekauskas 3. Allenatrice Monticelli.

Fasano: Vinci, Codolo 4, De Pace 1, Zaremba 2, Vitali, Giuranna 10, Ferraretti 17, Lucchesini 16, De Filippis 2, Falanga 3, Rabchuk 7. Allenatore Lovecchio.

Arbitri: Cherchi e Mameli.

Parziali: 22-13; 51-40; 61-57; 82-62.

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