L’estone Stefan Arand ha trionfato al Regione Sardegna Gp of Italy, round d’apertura del Campionato del Mondo F1H2O. Le formula uno del mare sono tornate a Cagliari dopo un’assenza di 22 anni e hanno regalato due emozionanti giornate di gara nello specchio l’acqua di Su Siccu.

Ieri si erano disputate le qualifiche e le due Sprint Race, vinte da Shaun Torrente e Rusty Wyatt, e oggi l’appuntamento più atteso, il Regione Sardegna Gran Prix of Italy.

È stato un Gp ricco di sorprese, dove dopo la partenza lanciata (scelta viste le condizioni del mare) che ha compattato il gruppo, ci sono state diverse bandiere gialle, conseguenza dei ben 5 cappottamenti - molto scenografici ma senza conseguenze per i piloti - che si sono susseguiti durante la combattuta gara. A completare il podio, l’australiano Grant Trask, anch’egli dello Sharjah Team, che ha così firmato una doppietta, e il polacco di Stromoy Racing, Bartek Marszalek. Ottimo quarto posto per l’unico italiano al via, Alberto Comparato. Tra i cinque usciti di scena per i cappottamenti, peraltro nei primissimi momenti della gara, quando ancora mancavano 30 tornate lungo il percorso di 1800 metri, ci sono stati anche Wyatt e il quattro volte campione del mondo, Torrente, che dopo le vittorie di ieri e alla luce del loro grande talento, avevano ben altre aspettative.

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