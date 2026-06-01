Cinque medaglie e la conquista di due titoli italiani: è il bottino con il quale il Team Tarantini torna da Jesolo dove si sono disputati i Campionati nazionali di Mma, le arti marziali miste. L'appuntamento sportivo ha riunito i migliori atleti italiani della disciplina sotto l'egida della Federkombat. La squadra sassarese, accompagnata dai coach Nicola Pagano e Nicola Pontrandolfo, si è presentata con sei atleti, cinque dei quali sono riusciti a salire sul podio.

Si sono laureati campioni italiani Davide Lai, nella categoria 57 kg classe Blu, e Alessandro Merella, nella categoria Youth 52 kg. Due percorsi solidi, costruiti incontro dopo incontro, che hanno permesso ai due atleti di chiudere il torneo da veri protagonisti.

Medaglia d'argento per Samuele Tavera nei 66 kg Youth. Due le medaglie di bronzo: Matteo Dore negli Assoluti 66 kg e Luca Biddau nei 70 kg.

«Siamo soddisfatti del percorso che questi ragazzi stanno portando avanti. I risultati fanno piacere - commenta il maestro Angelo Tarantini - ma il dato più importante è la crescita tecnica e personale che vediamo ogni stagione. Da otto anni siamo il primo team della Sardegna nelle Mma e continuiamo a lavorare con lo stesso approccio, pensando prima alla formazione degli atleti e poi alle medaglie. Il bilancio finale quindi parla soprattutto di una presenza costante ai vertici nazionali che conferma il valore del lavoro sviluppato ogni giorno nella palestra di via Venezia».

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