Tennis, buona la prima per Lorenzo Carboni a PerugiaIl tennista algherese supera il primo turno nelle qualificazioni dell'Atp Challenger125
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Buona la prima per Lorenzo Carboni, che esordisce con una vittroria nelle qualificazioni dell'Atp Challenger 125 di Perugia.
Il tennista algherese (numero 418 della classifica mondiale) ha sorpreso 6-3, 6-4 l'australiano Li Tu, numero 3 del tabellone cadetto e 350 del mondo.
Oggi, per conquistare il pass per il main draw degli Internazionali di Tennis Città di Perugia-Gima Tennis Cup (montepremi 203.900dollari), Carboni sfiderà l'olandese Jelle Sels (10 delle qualificazioni e 450 Atp).