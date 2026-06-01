Buona la prima per Lorenzo Carboni, che esordisce con una vittroria nelle qualificazioni dell'Atp Challenger 125 di Perugia.

Il tennista algherese (numero 418 della classifica mondiale) ha sorpreso 6-3, 6-4 l'australiano Li Tu, numero 3 del tabellone cadetto e 350 del mondo.

Oggi, per conquistare il pass per il main draw degli Internazionali di Tennis Città di Perugia-Gima Tennis Cup (montepremi 203.900dollari), Carboni sfiderà l'olandese Jelle Sels (10 delle qualificazioni e 450 Atp).

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