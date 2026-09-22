Il torresino Matteo Mura e il quartese Marco Dessì sono stati eliminati al primo turno dal tabellone principale del secondo dei cinque Itf Combined in corso sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula.

Mura è stato sconfitto con un doppio 6-1 da Giacomo Crisostomo, mentre Dessì ha perso 6-2, 6-4 col numero 2 del seeding, il francese Laurent Lokoli.

Domani, non prima delle 11 sul campo numero 3, sarà impegnato negli ottavi di finale l’algherese Lorenzo Carboni, testa di serie numero sei che affronterà Gabriele Pennaforti.

Nel torneo femminile, la nuorese Barbara Dessolis è lucky loser per la seconda settimana di fila. La portacolori del Tc Cagliari è stata prima sconfitta 4-6, 6-1, 10-8 da Noemi Maines, poi ripescata, e dunque disputerà il primo turno del main draw contro la svizzera Marie Mettraux.

La seconda sessione (la prima è andata in scena in primavera) dei cinque tornei Itf Combined rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati da Forte Village Sports Academy col supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna è iniziata domenica scorsa e si concluderà il prossimo 25 ottobre.

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