Italiani subito protagonisti nell’Alghero Open Futures 2026 International Wheelchair Tennis Federation, torneo internazionale di tennis in carrozzina organizzato da Smile&Friends, con la sponsorizzazione di èAmbiente e il patrocinio della Regione autonoma della Sardegna e di Fondazione Alghero, che ha preso il via lunedì sui campi in green set del Tc Alghero.

Nel singolare maschile, a prendersi la scena è il pluricampione italiano Fabian Mazzei, atleta che vanta 58 scudetti tra singolare e doppio, indoor e outdoor. L’azzurro ha rifilato un netto 6-0, 6-3 alla testa di serie numero 4, il croato Anto Joskic, e domani sfiderà in semifinale il numero 1 del tabellone, lo statunitense Mohamad Yusshazwan Yusoff.

Nel femminile, tre semifinaliste su quattro sono italiane. Maria Vietti, testa di serie numero 3, ha regolato 6-2, 6-0 la danese Malene Olesen e domani sfiderà per un posto in finale un’altra danese, Louise Charlotte Willerslev-Olsen, che oggi ha sconfitto 1-6, 6-3, 6-4 la turca Zeliha Aksak, che era la favorita della vigilia. Nella parte bassa del tabellone si affronteranno invece la testa di serie numero 2, Vanessa Ricci, che oggi non ha concesso giochi alla bielorussa Iryna Savitskaya, e Marianna Lauro, che superato 6-1, 6-0 l’elvetica Delphine Clavien.

Domani inizierà l’attesa XXVI edizione del Sardinia Open International Wheelchair Tennis, torneo internazionale di categoria Itf 1.



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