Se nel Torneo superiore, quello di Eccellenza, nessuna figura a punteggio pieno, con le stesse gare disputate, in quello di Promozione, soffermandoci sul girone B dove sono presenti le rappresentanti di Gallura e Anglona ​​sono state in tre sabato scorso ad aver vinto. E fra queste c'è anche chi ha ottenuto il massimo in 2 partite.

Ci riferiamo alla matricola anglonese, Monte Alma di Nulvi, che è partita in quarta in questa nuova realtà: dopo la Coppa Italia, che la colloca già al turno successivo e l'esordio in campionato, anch'esso vincente, la vittoria esterna di Buddusò significa primo posto in compagnia con sei punti di Campanedda e Macomerese.

Restiamo in Anglona: il Castelsardo dopo aver chiuso in attivo, tra Coppa e campionato, il capitolo Coghinas, è inciampato in casa, non riuscendo a ripetere la striscia vincente.

Dopo la parentesi negativa, appena ricordata, il Coghinas è tornato al successo sotto la guida del nuovo allenatore Luca Rusani, pronto a riprendere il discorso sugli obiettivi da raggiungere. Per quanto riguarda la San Giorgio Perfugas, il momento no continua: eliminazione dalla Coppa Italia, e quota 0 in campionato. Passando alle galluresi molto bene l'Arzachena: il passo falso nella partita interna inaugurale è un lontano ricordo, cancellato dal poker vincente di Ovodda, e dall'ottimo calcio giocato.

Già detto della sconfitta interna del Buddusò chiudiamo la carrellata col Luogosanto: l'esordio in campionato al "Luigi Lacu" ha portato solo un pareggio, ma in ogni caso Deriu e compagni guidano la pattuglia delle galluresi a -2 dalla vetta.

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