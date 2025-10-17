Un italiano in semifinale nel singolare maschile del quinto dei sei Itf Combined organizzati da Forte Village Sports Academy col supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, Gianluca Cadenasso, testa di serie numero otto, si è imposto 6-4, 6-0 nel derby italiano con Gianmarco Ferrari e domani di contenderà l’accesso alla finale con l’austriaco Sebastian Sorger.

L’altra semifinale sarà un derby ceco tra Martin Krumich, che oggi ha battuto 6-3, 6-4 Manuel Mazza, e il qualificato Dominik Recek, che ha invece sconfitto in rimonta, 1-6, 6-4, 6-2, il davisman dominicano Nick Hardt.

Nel doppio maschile, in semifinale l’unico sardo ancora in gara, Niccolò Dessì. L’alfiere del Quattro Mori Tennis Team, in coppia con Simone Macchione, ha passato il turno grazie al forfait del ceco Krumich e dello slovacco Andrej Martin e affronterà i vincenti dell’incontro che verrà Federico Bondioli e Giovanni Oradini misurarsi con Hardt e il francese Alexandre Aubriot.

Femminile. Tre italiane nelle parte alta del tabellone femminile, ormai giunto alle sfide dei quarti. La testa di serie numero 7, Jennifer Ruggeri, giocherà contro la numero 1, la magiara Amarissa Kiara Toth, mentre sarà tutto italiano l’incontro tra la numero 8 Federica Urgesi e Angelica Raggi.

Una coppia azzurra è in finale nel doppio femminile. Si tratta di Eleonora Alvisi e Gaia Maduzzi che, dopo aver sconfitto 6-1, 6-0 Alessandra Mazzola e la ceca Linda Sevcikova, si giocheranno il titolo con la serba Anja Stankovic e la bulgara Elizara Yaneva.

