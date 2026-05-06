Una gara sfortunata e ricca di ribaltoni quella di mercoledì sera al gameshow di Raiuno “Affari Tuoi” per Alessia Canneddu, architetto paesaggistica 31 enne di Mamoiada, residente a Olbia.

Per Canneddu, accompagnata dalla sorella Lina, una partita iniziata col cambio del proprio pacco con l’Emilia Romagna, seguita poi dal rifiuto della prima offerta di 22.000 euro dal “Dottore”.

Da qui, il prosieguo di una puntata, come al solito condotta da Stefano De Martino, ricca di colpi di scena, fra pacchi rossi e blu e un nuovo rifiuto del cambio e delle offerte di 32.000 e 42.000 euro. A seguire, l’amara sorpresa dei 200.000 e 300.000 euro persi nei pacchi di Sicilia e Campania. Nel rush finale, la scelta di Canneddu di optare per la Toscana nello spazio della “regione fortunata” perdendo l’obiettivo dei 100.000 euro e così dei 50.000 euro con l’Abruzzo preferito alla vincente Liguria. «È stata comunque una bellissima esperienza», ha detto la concorrente barbaricina, per poi salutare colleghi e familiari a casa.

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