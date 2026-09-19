Tra sabato e domenica nuovamente in campo le formazioni oristanesi che prendono parte ai tornei calcistici di Eccellenza e Promozione. Si gioca, infatti, la seconda giornata di andata.

Nel massimo torneo regionale, il Terralba F. Bellu è chiamato a riscattare la sconfitta dell’esordio sul campo del Taloro Gavoi ospitando, domenica alle 16 al “Remigio Corda”, il Tortolì. L’undici allenato da Roberto Concas va alla ricerca dei primi punti stagionali, nell’esordio casalingo, contro una formazione reduce dal pareggio interno (1-1) contro l’Alghero. I terralbesi, nella gara di Gavoi erano andati in vantaggio con Piras. I padroni di casa hanno poi ribaltato la situazione sul finire del primo tempo e chiuso sul 3-1 a inizio ripresa.

In Promozione, nel girone A, l’Arborea è l’unica delle squadre della provincia a essere impegnata in casa. La formazione guidata da Maurizio Firinu attende la visita al “Gino Neri”, domenica alle 16, dell’Accademia Sulcitana. I padroni di casa hanno vinto all’esordio contro i “cugini” della Tharros (0-2), mentre gli ospiti hanno subito una pesante sconfitta casalinga contro la Ferrini Cagliari (0-6). In trasferta, invece, le sfide che vedranno impegnate Samugheo e Tharros. I primi, vittoriosi tra le mura di casa contro l’Atletico Cagliari (3-0) cercheranno di proseguire il loro buon momento (3 vittorie in 3 gare tra campionato e coppa) nella trasferta contro il Castiadas. Gli oristanesi, invece, andranno alla ricerca dei primi punti stagionali proprio in casa dell’Atletico Cagliari.

Nel girone B, dopo il pirotecnico pareggio dell’esordio (3-3 contro il Buddusò), il Bosa, stasera alle 16, andrà a far visita al Li Punti (sconfitto all’esordio dall’Ozierese per 6-1).

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