José Maria Larocca vince il barrage della CSI 3* 150cm. Ma nella 2ª giornata del Sardegna Jumping Tour di Tanca Regia spicca anche la prova di Roberto Turchetto, che s’impone nella Speciale a due fasi C135.

Nell’impianto di Abbasanta arriva la performance di classe dell’argentino Larocca. Il cavaliere che ha preso parte alle ultime cinque edizioni delle Olimpiadi s’impone in sella a RR Brutus nel barrage del Piccolo Gran Premio, su ostacoli di 150cm, una competizione che ha confermato l’elevata qualità dei binomi partecipanti alla manifestazione CSI 3* organizzata dall’agenzia regionale Asvi.

Tra i cavalieri arrivati alla seconda manche del Jump Off, che chiudono il percorso senza errori, Larocca è il più veloce: con 38”87, l’argentino precede il lettone Kristaps Neretnieks su Otto van de Achterhoek e l’azzurro Bruno Chimirri su Je Suis Godot de Acheronte.

Nell’altra gara di spicco, la C135 Speciale due fasi, si registra un altro successo di Turchetto, già protagonista della prima giornata, ma questa volta il cavaliere azzurro è in sella a Inostello. Pregevolissimo il secondo posto del ventiduenne sardo Antonio Meloni con Cesarus, che chiude il percorso con solo un secondo e mezzo in più; terzo Giacomo Bassi su Lanimotren, quarto l’oristanese Gianleonardo Murruzzu su Blandina.

In programma oggi la spettacolare gara delle 6 barriere, con ostacoli ad altezza crescente, e domenica il gran finale con il Gran Premio a due manche C155, che ha 75 mila euro di montepremi. Da seguire per la CSI 3* anche la C140 a tempo.

Verranno inoltre stilate le classifiche finali del Trofeo Asvi, riservato ai cavalli nati e allevati in Sardegna di 4, 5, 6 e 7 anni e oltre.

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