Primo turno della fase eliminatoria di Coppa Italia di serie C femminile. Domenica al Campo Nou Ninetto Martinez di Uri, con inizio alle 15.30, si affrontano Atletico Uri e Women Torres.

La squadra sassarese arriva all’esordio ufficiale dopo settimane di lavoro intenso, affrontate con entusiasmo, concentrazione e grande partecipazione da parte di tutto il gruppo. Sono tanti i volti nuovi che, nel corso dell’estate, hanno scelto di sposare il progetto rossoblù, andando ad affiancare le giocatrici confermate dalla passata stagione.

Fin dalle prime sedute, lo staff tecnico ha lavorato non soltanto sugli aspetti atletici e tattici, ma anche sulla costruzione di un gruppo unito e solido, capace di remare nella stessa direzione. Un percorso appena iniziato, nel quale non sono mancati entusiasmo, voglia di conoscersi e determinazione nel creare rapidamente la giusta sintonia dentro e fuori dal campo. La sfida contro l’Atletico Uri rappresenta una prima occasione per verificare il lavoro svolto durante la preparazione e iniziare a costruire identità e certezze in vista di una stagione intensa e tutta da vivere.

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