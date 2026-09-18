Il trittico di gare ravvicinato si chiude domenica a Sassari per il Latte Dolce che alle 15 ospita il Città di Anagni, fanalino di coda del girone G ancora a quota zero, con una sola rete segnata e ben 9 incassate.

Il tecnico della squadra sassarese Michele Fini spiega: "Domenica affronteremo una squadra agguerrita che ha bisogno, come noi, di punti, dobbiamo farci trovare pronti. Mercoledì abbiamo raccolto meno di quanto seminato, ma guardiamo avanti. Abbiamo il desiderio di trovare la prima vittoria, ci vuole grande sacrificio e applicazione, bisogna curare i dettagli per arrivarci. La voglia che metteremo farà la differenza".

Il Latte Dolce ha ottenuto mercoledì il primo punto grazie al pareggio per 2-2 sul campo dell'Atletico Lodigiani, ma resta in piena zona playout.

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