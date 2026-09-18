Conto alla rovescia per il Trofeo Nazionale di Pattinaggio Corsa "Città di Elmas", in programma sabato 19 e domenica 20 settembre 2026 al pattinodromo Fortunato Argiolas di via Don Sturzo 13.

Due giornate interamente dedicate alla velocità su rotelle, con una manifestazione aperta a tutte le categorie che richiamerà in Sardegna atleti e società provenienti da tutta Italia. L'organizzazione è affidata alla società Elmas in line, che ha costruito un appuntamento destinato a diventare uno dei più attesi della stagione.

In pista sono previste sfide ad alta velocità lungo l'arco dei due giorni. Chi non potrà raggiungere l'impianto avrà comunque modo di seguire le gare: è infatti prevista la diretta streaming dell'intera manifestazione, che consentirà al pubblico di non perdere nessun momento della competizione.

Attenzione anche ai servizi di contorno, pensati per atleti e famiglie. Durante le due giornate sarà attivo il servizio ristoro, mentre un fotografo ufficiale sarà presente per immortalare le gare. Spazio inoltre agli stand dei fornitori, con materiale tecnico specializzato a disposizione degli appassionati e degli addetti ai lavori.

Un fine settimana, insomma, che trasformerà il pattinodromo di Elmas nel punto di riferimento nazionale della disciplina, tra agonismo, spettacolo e occasioni di incontro per l'intero movimento.

© Riproduzione riservata