Tennis B2 maschile, netta vittoria del Poggio Forte VillageSuccesso per 6-0 sui romani del Tc Parioli nel match valido per la quinta giornata del campionato nazionale
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Il Tc Poggio Forte Village batte 6-0 i romani del Tc Parioli nel match valido per la quinta giornata del girone 7 del campionato nazionale di Serie B2 di tennis maschile a squadre.
I risultati.
Alessandro Conca b. Augusto Arullani 6-1, 6-0
Manuel Mazzella b. Jacopo Aragona 6-0, 6-3
Ludovico Sanna b. Giulio Moretti 6-4, 6-3
Franco Egea b. Rainer Masera 7-6(6), 4-6, 6-2
Conca/Sanna b. Aragona/Edoardo Gallusi 6-2, 6-1
Egea/Federico Visioli b. Masera/Riccardo Marcon 2-6, 6-4, 10-8.