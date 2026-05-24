i risultati
24 maggio 2026 alle 18:50
Tennis B1 femminile, primo punto per il Tc Cagliari BLe cagliaritane pareggiano 2-2 con il Macerata nel match valido per la quinta giornata del campionato nazionale
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Il Tc Cagliari B pareggia 2-2 contro il Tennis Macerata sui campi della Forte Village Sports Academy nel match valido per la quinta giornata del girone 3 del campionato nazionale di Serie B1 di tennis femminile a squadre.
I risultati.
Nicole Molaro (C) b. Anna Lanciaprima 6-4, 6-1
Carola Manfredonia (C) b. Aurora Curzi 6-1, 6-2
Gloria De Santis b. Sara Festa 6-1, 6-0
Festa/Manfredonia b. Curzi/De Santis 6-1, 6-2.
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