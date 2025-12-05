Tutto pronto a Santa Teresa per la prima casalinga di Fabio Levacovich. E, si spera, per il primo successo interno in campionato.

Archiviato il buon debutto in panchina nel derby con l’Ilvamaddalena, pareggiato 1-1, il tecnico sassarese si prepara all’esordio al Buoncammino, dove domenica, per la 13ª giornata di Eccellenza, i galluresi se la vedranno con l’Iglesias.

L’avversario, sesto in classifica con 21 punti, al pari del Lanusei, e uno solo di distacco dal secondo posto conteso tra Ilva, Nuorese e Atletico Uri, arriverà in Gallura per dare continuità alla vittoria interna col Carbonia, ma i biancocelesti, penultimi a quota 8, non vogliono essere da meno, a maggior ragione se i punti per tirarsi fuori dalla zona rossa servono come il pane.

Nel post gara di La Maddalena Levacovich, subentrato la settimana scorsa all’esonerato Celestino Ciarolu, ha invitato i suoi giocatori a saper leggere le varie fasi della partita per capire quando usare la sciabola e quando il fioretto: al match di domenica l’ardua sentenza. Intanto torna a disposizione in attacco Siamparelli, che ha scontato le tre giornate di squalifica per l’espulsione rimediata al termine dell’incontro col Lanusei.

Allo stadio Buoncammino di Santa Teresa Gallura si gioca alle 14.30: arbitra Andrea Truocchio della sezione di Sassari, assistito da Alessandro Cola di Ozieri e Mattia Cordeddu di Sassari.

© Riproduzione riservata