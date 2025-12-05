Sfida per il riscatto. Domani al Biagio Pirina di Arzachena si affrontano l’Arzachena Academy Costa Smeralda e la Macomerese, due formazioni reduci da una sconfitta che puntano a superare subito, con un risultato importante, in occasione della 14ª giornata del campionato di Promozione.

La squadra di Mauro Ottaviani viene dallo 0-1 subito in trasferta dall’Ozierese, e, forte del ruolino di marcia casalingo, che ha fruttato 13 dei 19 punti conquistati finora, non vuole fallire la chance di ritrovare il successo davanti al proprio pubblico e rilanciare le sue quotazioni nel girone B. Allo stesso modo, la Macomerese quarta della classe arriva in Gallura determinata a rifarsi dopo il kappaò interno col Campanedda, che ha interrotto il filotto di sei vittorie e otto risultati utili.

Squadre in campo al Biagio Pirina alle 15: la partita sarà diretta dall’arbitro Nicola Murgia di Tortolì, assistenti Giuseppe Leonardo Serra e Leonardo Isoni della sezione di Olbia.

Nel frattempo, il club gallurese festeggia la convocazione di tre giocatori per i raduni delle rappresentative Juniores, Allievi e Giovanissimi Regionali in vista del Torneo delle Regioni: si tratta di Marco Stendardi, classe 2007, titolare in prima squadra, del capitano degli Allievi Daniele Sposito e del bomber dei Giovanissimi Gabriele Bellu.

