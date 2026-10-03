Parla esclusivamente il sulcitano e l'iglesiente il girone A della Terza categoria: sono presenti dodici club, tutti rigorosamente del sud ovest della Sardegna, e in alcuni casi con squadre composta dalla under 21 di club che però vantano una prima squadra militante in categorie ben superiori, come il caso dell'Antiochense che gioca in Promozione.

Fischio d'inizio sabato prossimo 10 ottobre. Le formazioni in lizza hanno motivazioni varie, chi per cercare di vincere e conquistare la Seconda categoria, chi per far maturare i propri ragazzi, chi per il puro spirito di partecipazione disinteressata e amore per il gioco del calcio senza particolari pretese.

Scenderanno pertanto in campo l'Antiochense, il Carloforte, il Fluminense, il Nuxis, il Santadi, lo Sporting Santadi, il Sant'Antioco, il Portoscuso, l'Is Urigus, la Fermassenti, il San Giovanni Suergiu, il Calasetta. Sarà il campo a decidere, ma fra le possibili candidate alla vittoria finale, indiscrezioni vorrebbero il San Giovanni Suergiu e il Fluminense. Occhio anche all' Is Urigus.

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