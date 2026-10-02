

Sei calciatori e un allenatore fermati dopo la terza giornata. Settimana intensa per il Giudice Sportivo in Promozione. Sono state decise sei squalifiche per calciatori espulsi e una per un allenatore, tutte relative alle gare della terza giornata. Spiccano i due stop da quattro giornate, entrambi per frasi offensive rivolte agli ufficiali di gara.

La sanzione più pesante del girone A riguarda Daniel Gianni del Campanedda, fermato per quattro gare effettive. Secondo il Giudice, il calciatore, che era in panchina come riserva, si è alzato e ha contestato più volte l'arbitro con espressioni offensive e irriguardose. È successo sabato 26 settembre nella gara con la Macomerese, sul cui risultato pende il ricorso preannunciato dalla società ospite. Il primo turno lo sconterà già domenica, nella trasferta di Fonni.

Quattro giornate anche per Raffaele Pintus del Montealma, nella gara vinta 3-1 domenica 27 settembre sul campo del Bosa. Dopo uno scontro fortuito con un assistente, il giocatore gli ha rivolto una frase triviale e offensiva. Anche in questo caso il Giudice sportivo ha applicato il minimo previsto. Pintus salterà la sfida casalinga di domenica contro il Macomer Calcio, in programma al comunale "Antonello Canu" di Nulvi.

Tutte le altre squalifiche sono di una giornata. Nel girone A sono stati fermati Federico Boi del Ferrini Cagliari, espulso nella sconfitta per 2-1 ad Arborea, e Tommaso Piro dell'Uta Calcio 2020, espulso nello 0-1 interno con l'Atletico Cagliari. Boi non ci sarà domani a Masainas, Piro domenica a Samugheo.

Nel girone B si fermano Gaye Traore dell'Arzachena Calcio Costa Smeralda, espulso nel 2-2 con il Luogosanto, e Claudio Fadda del Bosa. Traore salterà la trasferta di domenica a Li Punti, mentre Fadda non sarà disponibile domani per l'anticipo casalingo con l'Ozierese 1926.



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