Parte a rilento la serie A1 femminile. Prima giornata e due rinvii, resta in piedi solo il derby Norbello-Muravera, domani alle 17 nella rinnovata palestra comunale. Rinviate al 20 ottobre Marcozzi-Castelgoffredo e al 3 novembre TT Sassari-Sud Tirol. La quinta squadra sarda, sulle sette iscritte al campionato, è il Quattro Mori che ha osservato il turno di riposo.

Norbello e Muravera, nella scorsa stagione retrocesse rispettivamente a tavolino e sul campo, ritrovano la massima serie grazie alle seconde squadre che hanno vinto il campionato di serie A2. Formazioni quasi invariate. Il Norbello ha confermato Matelova, Kolish, Tofant e Krzysiek ed ha tesserato due diciottenni italiane di talento come Irene Moretti, numero 18 del ranking italiano, e Giorgia Filippi, numero 16.

Muravera si affida ancora a Vorobeva e Istrate, ed alle giovani promesse Seu e Minurri. Il volto nuovo arriva dal Giappone, si chiama Haruna Ojio. Nella scorsa stagione i due derby vennero vinti dal Norbello

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