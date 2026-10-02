La Federbasket regionale ha diramato elenco e calendario ufficiale del campionato di Divisione Regionale 1 di basket.

Le partecipanti. Ai nastri di partenza ci saranno 10 squadre, 4 in meno rispetto alla scorsa stagione. Conferme per Santa Croce Olbia, Elmas, Basket Club San Sperate, Genneruxi Cagliari, CUS Cagliari, MBA Alghero, Astro Cagliari e Ferrini Quartu. Le new entry, invece, sono rappresentate da Serramanna e Shardana Sassari. Rispetto alla scorsa stagione non ci sono CMB Porto Torres (neo-promosso in Serie C), Assemini, Atletico Cagliari, Sinnai e Basket Mogoro (queste ultime faranno il torneo di Divisione Regionale 2).

Il via. L’avvio ufficiale della stagione è previsto per il weekend tra il 10 e 11 ottobre. La regular season terminerà il 27 febbraio. Al termine i playoff, ai quali si qualificheranno le prime 8 classificate. La serie playoff, quarti, semifinali e finali, sarà al meglio delle 3 gare, con l’eventuale “bella” in casa della miglior classificata nel corso della regular season. La vincitrice della finale sarà promossa in C Regionale. La squadra ultima classificata nel corso della stagione regolare, invece, retrocederà in Divisione Regionale 2. Novità dell’annata la “Coppa Sardegna”: parteciperanno, dal 14 al 17 gennaio, le prime 8 classificate del girone d’andata. Tutte le sfide si disputeranno in gara unica, con i quarti in casa delle prime quattro in classifica, semifinali e finale in programma in campo neutro.

La prima giornata. Il 10 e 11 ottobre si aprirà, dunque, la stagione. Il programma della prima giornata di andata: Santa Croce Olbia-MBA Alghero, sabato 10/10, ore 19.30; Astro-Elmas, sabato 10/10, ore 18.30; Basket Club San Sperate-Ferrini, sabato 10/10, ore 19.15; Serramanna-Genneruxi, domenica 11/10, ore 18; CUS Cagliari-Shardana, domenica 11/10, ore 17.

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