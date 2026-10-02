Tra sabato e domenica in campo anche le oristanesi di Eccellenza e Promozione di calcio.

Anticipo al sabato per la quarta giornata di andata in Eccellenza, in campo alle 16. Impegno ostico per il Terralba F. Bellu, di scena sul campo del Bonorva. Nello scontro tra neo-promosse arriva meglio la compagine di casa, forte delle due vittorie (contro Villacidrese e Tortolì) nelle prime 3 uscite. I terralbesi, dal canto loro, cercheranno invece il riscatto dopo la sconfitta casalinga contro il Lanusei (0-1, fatale il gol in apertura di Loi). Per i ragazzi allenati da Roberto Concas sarà importante raccogliere punti per rilanciare morale e classifica.

Il torneo di Promozione, invece, giocherà prevalentemente nella giornata di domenica. Nel girone A, la capolista Arborea, a punteggio pieno assieme al Selargius con 9 punti, sarà impegnata nel testa-coda sul campo della Antiochense. Impegno non semplice per i ragazzi allenati da Maurizio Firinu, che andranno ad affrontare la prima vera trasferta stagionale (l’esordio era stato nella vicina Oristano per il derby contro la Tharros, seguito da due partite in casa), contro una squadra ancora a secco di punti. Impegni casalinghi per Samugheo e Tharros. Federico Trudu, mister del Samugheo, dopo il pareggio nel derby contro la Tharros, spera di recuperare qualche elemento in rosa nell’impegno contro Uta, squadra che nelle ultime settimane ha cambiato allenatore (Picciau per Madau) e chiude la classifica a 0 punti. Cifra che spera di cancellare la Tharros nell’impegno casalingo contro la Cannonau Jerzu. I biancorossi hanno già conquistato un punto (pareggio nel turno scorso), che ha annullato la penalizzazione inflitta a inizio stagione. L’undici del tandem Frongia-Pinna è in grande crescita e a caccia della prima vittoria del nuovo corso.

Nel girone B, anticipo al sabato (calcio d’inizio alle 16) per il Bosa, in casa, contro l’Ozierese. La compagine guidata da Tore Carboni va alla ricerca di punti, dopo lo stop della scorsa settimana contro la Monte Alma (1-3). Davanti avrà una squadra che attualmente occupa la terza posizione, con 7 punti e che cercherà la vittoria per colmare il distacco dalla coppia di testa a punteggio pieno (Monte Alma e Campanedda).

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