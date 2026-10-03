Spettacolo di boxe a Porto Torres: sul ring le finali regionali ÉliteSul ring undici match che vedono protagonisti giovani atleti sardi
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Finali dei campionati Under 15, in programma oggi, sabato 3 ottobre a partire dalle 16.
La manifestazione pugilistica, organizzata dal Boxing Club di Sassari in collaborazione con la Federazione pugilistica italiana, sarà ospitata a Porto Torres, nei locali di viale delle Vigne, con un fuori programma che prevede due incontri Under 19. Sul ring undici match che vedono protagonisti giovani atleti sardi, pugili che si sfideranno per accedere alle finali dei campionati regionali di categoria.
Per la Under 15 salirà sul quadrato Ilaria Fenza (Dynamic Center Line) contro la sfidante Paola Sini (Boxe Ozieri Tore Dettori); stessa categoria per Diego Porru (Ap Sarroch) che affronterà Michael Pisano (Boxing Su Planu); per la Elite il pugile Francesco Pinna (Ap Sardegna) contro Carlo Zoppi Maria (Asd Southside gym); sempre Elite Davide Mei (Ap Sardegna) vs Roberto Bandino (Boxing Su Planu); Nicola Deiana (Asd Smta Gym) contro Federico Moi (Boxing Su Planu); Alessandro Murgia (Asd Palaistike) vs Andrea Demuro (Boxing Su Planu); Razzoli Riccardo (Team Erittu) vs Mattia Firinu (Gimnasium Boxe Sassari); Filippo Minniti (Team Erittu) vs Cesare Nardi (Corner Gym boxe); Samuele Mulargia (Turris Martellini) vs Giuliano Ciaddu (Boxe Team Maludrottu); per la categoria Under 17 Bruno Sabino (Boxing Sassari) vs Theo Locci (Ap Sarroch); Salvatore Pintus (Boxing Sassari) vs Omar Ndiaye (Team Erittu). Collaborano alla riuscita dell’evento i tecnici sportivi, maestri della palestra Boxing Club, Isidoro Tinteri e Domenico Mura.