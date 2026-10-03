Oggi è in programma la terza giornata della serie A Élite maschile. Dopo i primi due turni Amsicora, Lazio e Tevere si sono staccate dal resto del gruppo, la squadra di Roberto Carta lo ha fatto a suon di reti, dodici. Oggi a Ponte Vittorio, alle 15, l’Amsicora riceve il Butterfly Roma, formazione che al momento non brilla in difesa con nove reti subite. Nelle prime due giornate il lituano Sinkevicius e Giaime Carta hanno confezionato un poker di reti a testa.

Poco distante, al “Maxia” (ore 15,30) primo derby nella A Élite tra Ferrini e la neopromossa HT Sardegna. La squadra cagliaritana tarda a carburare, e cerca di rimediare dopo due sconfitte con Amsicora e Butterfly, con annesso e decisivo blackout rispettivamente nel secondo e primo quarto. L’HT Sardegna dopo la batosta iniziale a Brà, ha rimediato rimontando due reti al Bondeno che sono valse un punto in classifica davanti al trio in coda.

In A1 maschile giocano in casa, oggi, Cus Cagliari e Juvenilia Uras, zero punti in classifica. Gli universitari ospitano il Cus Pisa al “Maxia” (ore 13,30), la Juvenilia Uras attende la Moncalvese (Comunale ore 16).

Serie A Élite femminile

Riecco il derby, mancato nella scorsa stagione, subito riproposto dal calendario, alla seconda giornata. Ferrini-Amsicora domani al “Maxia” (ore 15) talvolta riserva sorprese. La Ferrini allenata da Alvaro Villalba ha iniziato con una sconfitta interna, 2-0 con la Lazio, le campionesse d’Italia di Khilko e Manca con lo stesso risultato hanno invece superato l’altra neopromossa Potenza Picena.

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