Mercoledì 7 ottobre torna la Coppa Italia regionale. In Eccellenza sono in programma quattro gare del secondo turno del girone A.

Il piatto forte è il derby gallurese del "Signora Chiara", dove il Calangianus riceve il Santa Teresa Gallura alle 18. Alla stessa ora, al "Chicchito Chessa", Bonorva e Alghero si affrontano nella gara d'andata.

Nelle altre due sfide si comincia alle 16. Al "Monteponi" l'Iglesias ospita la Villacidrese: è la rivincita della sfida di campionato della terza giornata, finita 0-0. La Nuorese riceve invece il Tortolì, ma la gara non si gioca a Nuoro: è in programma al comunale di Bono.

In Promozione c'è una sola gara, anticipata di una settimana. Selargius-Cannonau Jerzu, andata prevista per il 14 ottobre, si giocherà mercoledì alle 17 al "Virgilio Porcu" per accordo tra le società. Sarà a porte chiuse: un'ordinanza del sindaco vieta l'uso della gradinata e il Comitato ha accolto la richiesta motivata del Selargius.

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