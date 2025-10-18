I grandi campioni dell’Olbia Challenger a portata di racchetta per i giovani tennisti della Scuola Tennis del Tc Terranova, che hanno l’occasione di entrare in contatto con il grande tennis e con il clima delle più importanti competizioni sportive. C’è chi si è impegnato come raccattapalle, ma anche chi, dopo esser maturato nel vivaio olbiese, ha esordito sul campo, come Daniel Frasconi.

Una scuola in crescita quella del circolo olbiese, guidata dal maestro Andrea Frasconi, dove la linea utilizzata è quella dettata dalla Federazione italiana tennis e padel, ma dove sussistono anche principi e metodologie peculiari.

Quest'anno sono 150 gli iscritti alla Scuola Tennis, un numero importante sulla scia della grande visibilità di cui gode il tennis, ma che corona anche il metodo adottato dal club gallurese e il lavoro svolto nelle scuole cittadini. Infatti, sono sempre di più i bambini che si avvicinano a questo mondo.

Il maestro Frasconi spiega: «Facciamo dei progetti legati alla Fitp che si chiamano “Racchette in classe”, che coinvolgono principalmente le scuole Elementari, ma anche le Medie e le Superiori. Il progetto ci consente di portare le classi nei nostri campi, per poi introdurre i bambini alla nostra scuola».

Una volta iscritti, in base a età e livello, si cerca di sviluppare al meglio il loro potenziale.

E poi vengono coinvolti nel ruolo di raccattapalle in tornei come l’Atp125. «Per loro questa è una grandissima esperienza – continua Frasconi – perché hanno modo di stare in campo con i giocatori, di vederli da vicino, di parlare con loro in inglese e di conoscere le regole, la disciplina. E, non da meno, ci danno una grandissima mano, perché hanno un compito importantissimo. Sono bravissimi».

Nel frattempo, imparano anche a gestire il primo approccio con il pubblico e con la tensione. Insomma, questa del Challenger per loro è una settimana formativa a tutti gli effetti.

Settimana ancora più importante per chi al torneo ha fatto il suo esordio. Sui campi di Olbia, davanti a un pubblico amico, ha debuttato Daniel Frasconi, che a 15 anni è il più giovane tennista ad aver partecipato al torneo: nato e cresciuto al Terranova, è stato premiato con la wild card nelle qualificazioni per il percorso fatto in questi anni, durante i quali ha partecipato anche ai raduni della Fitp.

«Ero molto teso all’inizio – racconta Daniel – giocare davanti al numeroso pubblico di casa mi ha messo un po’ di pressione, ma poi mi sono sciolto e ho cercato di dare il meglio. E' stata una grande opportunità per me».

Oltre a lui, altri due ragazzi del vivaio hanno partecipato al torneo, giocando in doppio: Davide Vargiu e Andrea Mendola. Tutti ragazzi, che entreranno a far parte della squadra di serie B, massimo campionato nazionale che il circolo olbiese affronta.

© Riproduzione riservata