L’Olbia torna al lavoro. Con la promessa che una parte degli stipendi verrà saldata entro mercoledì, e il resto entro la fine del mese.

La seduta di ieri pomeriggio è andata deserta: al posto dell’allenamento al Geovillage è andato in scena un confronto al termine del quale la società si impegnava a risolvere entro gennaio la questione stipendi, che riguarda ormai novembre e dicembre e che il giorno prima aveva spinto allo sciopero parte dei magazzinieri. I giocatori avrebbero inoltre chiesto garanzie per il prosieguo della stagione, che le difficoltà economico-finanziarie palesate fin dall’iscrizione hanno condizionato anche sul fronte mercato, dal quale Zé Maria, a quindici giornate dalla fine del campionato di Serie D, continua ad aspettare rinforzi, e nello specifico un play, un terzino destro e un esterno sinistro.

Per far fronte agli impegni la proprietà svizzera avrebbe chiesto aiuto, per l’ennesima volta, all’imprenditore turco Murat Yilmaz, a oggi massimo finanziatore dell’Olbia targata SwissPro. E chissà che nel frattempo il presidente Guido Surace non riesca a “incassare” la fideiussione dell’anno scorso, sulla quale contava per pagare le mensilità arretrate. Per i contributi regionali se ne riparlerà, invece, a febbraio.

Salvo soprese, dunque, i giocatori torneranno in campo oggi regolarmente: domenica i bianchi affronteranno in trasferta il Guidonia Montecelio, e per tirarsi fuori prima possibile dalla zona playout dopo il successo nel derby col Latte Dolce serve continuità.

