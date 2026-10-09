Basket Regionale, nel fine settimana il via a Serie B Femminile, Divisione Regionale 1 e Divisione Regionale 2Riapertura ufficiale per i tornei di basket:ecco le sfide in programma
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Il conto alla rovescia è terminato. A partire da domani ripartono ufficialmente i tornei di basket di Serie B Femminile, Divisione Regionale 1 e Divisione Regionale 2.
Serie B Femminile. Saranno 9 le formazioni ai nastri di partenza del massimo torneo regionale. Tra domani e domenica si torna sul parquet. Ecco il quadro della prima di andata: Dinamo Lab-Su Planu, domani ore 18; Sap Alghero-Fenix Sassari, domani ore 19; Antonianum Quartu-Mercede Alghero, domani ore 18.30; Astro-Settimo, domenica ore 18. Riposa Elmas.
Divisione Regionale 1. In campo per la prima giornata anche le 10 squadre al via del campionato. Tra sabato e domenica si tolgono, dunque, i veli sulle protagoniste del torneo. Tra le gare in programma, spicca il derby sassarese tra CUS e la matricola Shardana Basket. Tutte le partite: Astro-Elmas, domani ore 18.30; Basket Club San Sperate-Ferrini, domani ore 19.15; Serramanna-Genneruxi, domenica ore 18; Santa Croce Olbia-M.B.A. Alghero, domenica ore 18.30; CUS Sassari-Shardana Basket Sassari, domenica ore 17.
Divisione Regionale 2. Seppur con alcuni match rinviati, prendono il via i gironi Sud. Al Nord, invece, si inizierà il prossimo weekend. Nei due raggruppamenti meridionali saranno protagoniste 24 squadre in totale. Le sfide della prima giornata. Girone A: Carloforte-Settimo 2023, domani ore 18; Cagliari Basket-Basket Iglesias, domenica ore 17.30; Madas Siliqua-Sinnai (18/12); Sulcis Spes-Calasetta (10/01); Carbonia-Assemini “White” (11/01); Beta-Assemini “Black” (rinv.). Girone B: Azzurra Oristano-Pol. Marrubiu, domani ore 19.45; Vitalis Basket-Condor Monserrato, domenica ore 17; Basket Mogoro-Il Gabbiano, domenica ore 19; Astro-Genneruxi, mercoledì ore 21; Antonianum-La Casa del Sorriso (19/10); Ferrini-Primavera (rinv.).