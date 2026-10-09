Ecco le decisioni del giudice sportivo sulle gare di Coppa Italia di mercoledì, il recupero di una partita di Prima Categoria e diverse variazioni di campi e orari.

Coppa Italia Eccellenza. Le gare d’andata dei quarti di finale si sono chiuse con questi risultati: Bonorva-Alghero 2-3, Calangianus-Santa Teresa Gallura 0-0, Iglesias-Villacidrese 1-0 e Nuorese-Tortolì 0-2. Il giudice sportivo ha squalificato per una giornata Gabriele Asara del Calangianus, espulso. Salteranno il ritorno anche Francesco Chessa dell’Alghero, Amadou Camara del Bonorva e Simone Loi del Tortolì, fermati per recidività in ammonizione.

Coppa Italia Promozione. Nell’anticipo degli ottavi Selargius e Cannonau Jerzu hanno pareggiato 1-1. Alberto Atzori del Cannonau è squalificato per una gara per somma di ammonizioni.

Prima Categoria. La gara Calcio Himalaya-Tertenia verrà recuperata mercoledì 28 ottobre alle 15.

Variazioni in Seconda Categoria. Domenica Atletico Sorso-Viddalbese si giocherà al Comunale di Ottava, frazione di Sassari, e Decimomannu-Sant’Anna Arresi al Comunale in erba artificiale di Decimomannu, entrambe per l’indisponibilità del campo dichiarato. Sabato 17 Barbagia Sport-Nurachi si disputerà al Comunale di Meana Sardo, mentre Centro Storico Sassari-Atletico Sorso inizierà alle 15 per concomitanza.

Settore giovanile. Nei Giovanissimi Under 15, Cosmosassari-Alghero è stata anticipata a sabato 17 ottobre alle 18.30. Nell’Under 15 femminile, domani Simaxis-Women Torres si gioca alle 17.30 e domenica Gioventù Assemini-Fonni alle 16. Per la stessa categoria, la Women Torres ha perso a tavolino 0-3 la gara con la Futura Calcio Sales: si era presentata con sole cinque giocatrici e l’arbitro non aveva dato inizio alla partita.

© Riproduzione riservata