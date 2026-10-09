Sono Alessandro Weis Alessandra Mazzola e Jessica Pieri i tennisti italiani alle semifinali del terzo dei cinque tornei Itf Combined inseriti nella manifestazione Forte Village Tennis Project, organizzata da Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Dopo quella disputata in primavera domenica 13 settembre è ripartita la seconda sessione di tornei internazionali, che dopo la pausa della scorsa settimana proseguirà fino a domenica 25 ottobre sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula.

Nel singolare maschile, Weis ha rifilato un doppio 6-2 alla wild card Gabriele Crivellaro e domani si contenderà un posto in finale col russo Andrey Chepelev, numero 2 del torneo, che ha invece eliminato Stefano D’Agostino 7-6(5), 3-6, 6-3 in una battaglia durata 3h10’.

Eliminato Giovanni Oradini, fermato 6-2, 6-3 dal polacco Daniel Michalski, testa di serie numero 1 e più volte vincitore qui.

Nel femminile, avanza la numero 7 del seeding Alessandra Mazzola, che l’ha spuntata 6-4, 1-6, 7-6(6) sulla wild card Matilde Paoletti e sfiderà la tedesca Joelle Lilly Sophie Steur (3).

Un’italiana anche nella semifinale della parte bassa del tabellone. Si tratta della testa di serie numero 5, Jessica Pieri, che ha sconfitto 6-3, 6-0 la qualificata Eleonora Alvisi e domani affronterà la svedese Lisa Zaar, numero 4 del tabellone che ha sconfitto 6-4, 6-3 sulla numero 6 Deborah Chiesa.

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