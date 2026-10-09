Porti e Santi, rappresentati da: Porto San Paolo, Porto Cervo e Sant'Antonio Calcio , con i loro 6 punti, sono sempre più sulla cresta dell'onda, del girone H, della Seconda Categoria. A dar loro un tangibile contributo, in termini realizzativi, sono alcuni nomi noti, nel mestiere di goleador: Romino Kozeli, capocannoniere del girone con 4 reti; Massimo Cosseddu 3, tutte realizzate nella scorsa gara , e il duo giallorosso formato da Pietro Brundu e Salvatore Concas, con 2 centri. Tra i successi del trio di testa, uno può tranquillamente definirsi " storico", ovvero quello del Sant'Antonio di Gallura, con l'Olbia Calcio : a conforto di ciò basti dire che, nella passata stagione i bianchi Olbiesi militavano in Serie D, mentre i giallorossi Santantonesi , disputavano la Terza Categoria. A vestire i panni di "eroe" di giornata é stato il Lurese, Pietro Brundu, autore del gol partita. E' stato anche il Porto San Paolo a vincere lontano da casa sulla Budonese; così come il Porto Cervo che ha violato il campo del Loiri. Sulla loro scia , con 4 punti Palau e Siniscola Montalbo , che hanno superato, rispettivamente, Atletico Maddalena e Berchidda. Un terzetto a quota 3: il Trinità, che nella "Strapaesana" ha avuto la meglio sullo Sporting Paduledda; mentre La Salette si é imposta sul Funtanaliras Monti, ed anche il Loiri che li aveva dal turno precedente. Con 1 punto il Biasì, che riposava; e quelle che sono uscite sconfitte : Atl.Maddalena, Berchidda e Funtanaliras. Con zero punti: Olbia Calcio, Sp. Paduledda e Budonese. Nel girone G a vincere tra le "Galluranglonesi", la sola Viddalbese che ha avuto la meglio sul Laerru; pari invece per il Tzaramonte a Tissi. Infine nel girone F , sconfitta esterna per l'Alà sul terreno del San Nicola.

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