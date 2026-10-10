Un’operazione di finanza alternativa per dare nuovo impulso all’economia reale e sostenere un’eccellenza del comparto food-retail e della birra artigianale. Il gruppo Azimut, realtà indipendente e globale nell’asset e wealth management con 159 miliardi di euro di patrimoni totali in gestione, quotata alla Borsa di Milano dal 2004, ha erogato un finanziamento di private debt da 5 milioni di euro a favore di Doppio Malto, celebre marchio della ristorazione controllato dal gruppo FoodBrand.

L’operazione punta a sostenere il piano industriale di Doppio Malto, supportando l'espansione della rete commerciale con l'obiettivo di realizzare 60 nuove aperture entro il 2029, equamente distribuite tra locali a gestione diretta e in franchising. Ad oggi, il brand conta 66 ristoranti tra Italia e Francia (40 diretti e 26 in affiliazione commerciale) e presidia integralmente la propria catena del valore grazie al moderno birrificio di proprietà di Iglesias.

Il finanziamento è stato strutturato e sottoscritto in co-investimento da due veicoli del gruppo: Azimut Diversified Corporate Credit (Adcc), fondo che ad oggi ha investito oltre 110 milioni di euro a supporto di 22 aziende italiane con un fatturato cumulato di circa 4,2 miliardi di euro e oltre 16 mila dipendenti e Azimut Agrifood Mezzogiorno, avviato nel 2026, che ha già finanziato 3 aziende d'eccellenza per oltre 500 milioni di euro di fatturato totale e circa 2 mila occupati.

L’operazione valorizza l'approccio integrato di Azimut, capace di coniugare le competenze di advisory di Azimut Corporate Finance con la gestione dei fondi di Azimut Investments SA. L'intervento sottolinea inoltre l'attenzione verso il territorio sardo, rafforzata di recente dall'inaugurazione del nuovo ufficio dei consulenti finanziari Azimut a Cagliari, in via Bottego.

«L’operazione a favore di Doppio Malto rappresenta un esempio concreto dell'impegno di Azimut nell'affiancare le eccellenze del Made in Italy nei loro piani di espansione», dichiara Giorgio Medda, ceo del Gruppo Azimut, «siamo particolarmente orgogliosi di supportare una realtà industriale così legata alla Sardegna, un territorio che esprime un tessuto imprenditoriale dinamico e un patrimonio di competenze e storie di successo. Sostenere questa filiera produttiva d'avanguardia, grazie alle sinergie interne al nostro Gruppo, dimostra ancora una volta come la finanza alternativa rappresenti un eccezionale volano di sviluppo per il Sud e per l’intero Paese».

«Il sostegno di Azimut nutre le nostre ambizioni e i nostri valori», Giovanni Porcu, ceo di Doppio Malto Spa, «ci permette di consolidare la presenza in Sardegna, cuore della nostra identità e della nostra filiera produttiva. Allo stesso tempo, ci offre le risorse e la solidità necessarie per accelerare lo sviluppo del brand e costruire un progetto industriale capace di generare valore lungo tutta la filiera. Crescere, per noi, significa investire, innovare e creare nuove opportunità in Sardegna, in Italia e sui mercati internazionali».

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