Tornano in campo, nel weekend, le formazioni oristanesi che prendono parte al torneo di Prima Categoria, girone B e C.

Apertura, nel girone B, dedicata al derby tra Sanverese e C.R. Arborea. È uno degli anticipi di giornata, in programma sabato alle 16, nel centro tecnico federale “Tino Carta” di Oristano, a causa dell’indisponibilità del terreno di gioco da parte dei padroni di casa. Sfida attesa, tra due formazioni che cercano punti. La Sanverese dopo le due sconfitte delle prime due uscite, la matricola C.R. Arborea per riscattare lo stop casalingo contro il Sadali. Domenica sarà il turno delle altre oristanesi. Il Santa Giusta punta ad un risultato positivo ospitando un Isili che nelle prime due uscite ha portato a casa una vittoria e un pareggio. I lagunari, invece, cercano il riscatto dopo il 3-1 subito a Perdaxius nel turno scorso. Infine, la Freccia Parte Montis, dopo la netta vittoria contro il Decimoputzu (4-0) punta a confermarsi nella trasferta sull’ostico campo dell’Orrolese.

Nel girone C, il Ghilarza torna tra le mura amiche e riceve la Lulese, formazione ancora in fondo alla classifica. L’undici allenato da Simone Deliperi punta a far punti per dimenticare il passo falso di domenica scorsa contro il Supramonte. Chiude il quadro delle partite, l’impegno in trasferta dell’Abbasanta, sul difficile campo della Bittese, formazione in vetta alla classifica a punteggio pieno. La compagine guidata da Bicio Miceli arriva con il morale alto, dopo la vittoria per 3-1 (tris di Galetto) contro il Bottida.

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