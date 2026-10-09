Cambio in panchina per il Segariu, in Prima Categoria. La società del presidente Vargiu ha sollevato dall’incarico Matteo Congia e ha affidato la guida tecnica della prima squadra a Stefano Pani, scelto dal direttore sportivo Manuel Ardau. Il nuovo allenatore, classe 1974, ha alle spalle le esperienze sulle panchine di Castiadas, Selargius e Arbus.

Pani ha già diretto gli allenamenti in settimana e debutterà domani, nella gara casalinga contro la Verde Isola all’impianto sportivo Stefano Manis.

Nel comunicato ufficiale la società ha dato il benvenuto al nuovo tecnico e gli ha augurato buon lavoro per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato.

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