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Domani si alza il sipario sulla Terza Categoria della Delegazione di Cagliari: 46 squadre, quattro gironi e una prima giornata spalmata tra sabato pomeriggio e domenica. Dalle colline del Sulcis alla Trexenta, dalla costa di Villasimius fino all'Ogliastra, il calcio di paese torna a riempire i campi comunali. Il via arriva dopo una settimana di aggiustamenti. La Delegazione ha rettificato la composizione dei gironi, pubblicando quelli definitivi: B e C a 12 squadre, D ed E a 11. Nei due gironi dispari ogni giornata ci sarà una squadra a riposo. Girone B: il Sulcis e l'hinterland ovest È il girone con il baricentro più spostato verso sud-ovest: Gonnesa, Antas, Accademia Sulcitana e Nova Domus da una parte, Pula, Assemini, Elmas e i due club di Capoterra dall'altra. Proprio Atletico Capoterra 2025 e Sporting Vigor Capoterra promettono il derby più sentito, ma per quello bisognerà aspettare: nelle prime due giornate non si incrociano. Il debutto più tardivo è quello di sabato sera a Elmas, dove il Frassinetti ospita l'Atletico Capoterra 2025 alle 18:30. Domenica chiude il turno Sporting Vigor-Nova Domus. Prima giornata • Sabato 10 ottobre, ore 15:30: Calcio San Sperate-Runtobewild (Comunale Vecchio, San Sperate) • Sabato 10 ottobre, ore 15:30: Gonnesa Calcio-Accademia Sulcitana ("Su Fundali", Gonnesa) • Sabato 10 ottobre, ore 16:00: Antas Calcio-G.S.D. Asseminese (Polifunzionale Ceramica, Iglesias) • Sabato 10 ottobre, ore 17:30: Pula-Atletico Audace ("Gigi Riva", Pula) • Sabato 10 ottobre, ore 18:30: Frassinetti Elmas-Atletico Capoterra 2025 ("Edoardo Sanna", Elmas) • Domenica 11 ottobre, ore 15:00: Sporting Vigor Capoterra-Nova Domus 2022 (Campo Is Atzeni, Capoterra) Seconda giornata • Sabato 17 ottobre, ore 15:30: Atletico Capoterra 2025-Calcio San Sperate (Santa Rosa, Capoterra) • Sabato 17 ottobre, ore 15:30: Nova Domus 2022-Frassinetti Elmas (Parrocchiale Don G. Frongia, Domusnovas) • Sabato 17 ottobre, ore 15:30: Runtobewild-Gonnesa Calcio (Comunale via Iglesias, Villaspeciosa) • Sabato 17 ottobre, ore 16:00: Atletico Audace-Sporting Vigor Capoterra (Campo Is Atzeni, Capoterra) • Sabato 17 ottobre, ore 16:00: G.S.D. Asseminese-Pula (Santa Maria, Assemini) • Sabato 17 ottobre, ore 17:30: Accademia Sulcitana-Antas Calcio (Comunale, Villa San Pietro) Girone C: tra Campidano e area vasta Decimo, Villasor, Serrenti, Nuraminis e Pimentel si misurano con le realtà dell'area metropolitana: Sestu, Soleminis e quattro squadre che giocano in casa tra Pirri, Cagliari e Selargius (Jupiter, Nivea Sport, Futura Mellow e Su Planu). Domenica 11 il Virgilio Porcu 2 di Selargius ospita una doppietta: alle 15 Su Planu-Accademia Dolianova, alle 17 Futura Mellow-Nivea Sport. Nella seconda giornata spicca l'orario serale di Nivea Sport-Sestu, sabato 17 alle 19 al Borgo Sant'Elia. Prima giornata • Sabato 10 ottobre, ore 15:30: Soleminis-Nora Nuraminis ("Maurilio Vargiu", Soleminis) • Sabato 10 ottobre, ore 17:30: Decimo 07-Jupiter (Le Aie secondario, Decimomannu) • Domenica 11 ottobre, ore 15:00: Sestu-Pimentel (Comunale Vecchio, Sestu) • Domenica 11 ottobre, ore 15:00: Su Planu Calcio 1985-Accademia Dolianova (Virgilio Porcu 2, Selargius) • Domenica 11 ottobre, ore 16:00: San Biagio Villasor-Serrenti (S. Biagio, Villasor) • Domenica 11 ottobre, ore 17:00: Futura Mellow-Nivea Sport (Virgilio Porcu 2, Selargius) Seconda giornata • Sabato 17 ottobre, ore 15:30: Jupiter-San Biagio Villasor (Jupiter, Pirri) • Sabato 17 ottobre, ore 15:30: Nora Nuraminis-Su Planu Calcio 1985 (J.F. Kennedy, Nuraminis) • Sabato 17 ottobre, ore 15:30: Pimentel-Decimo 07 (Comunale, Pimentel) • Sabato 17 ottobre, ore 15:30: Serrenti-Soleminis (Comunale, Samassi) • Sabato 17 ottobre, ore 19:00: Nivea Sport-Sestu (Borgo Sant'Elia, Cagliari) • Domenica 18 ottobre, ore 15:00: Accademia Dolianova-Futura Mellow (Sant'Elena, Dolianova) Girone D: dal Parteolla all'Ogliastra Il girone più esteso sulla mappa unisce l'hinterland est (Settimo, Quartucciu, Maracalagonis, Flumini, Burcei) con il Sarrabus e l'Ogliastra di Muravera, Gairo e Lotzorai. Due club portano il nome di Settimo, Città di Settimo e U.S. Settimo 1967, e nelle prime due giornate non si incrociano. Al via anche il Villasimius Calcio 2026. L'orario più insolito è quello di Flumini-Villasimius, domenica 11 alle 11 del mattino sulla terra battuta di Is Arenas. Alla prima riposa il Muravera, alla seconda l'U.S. Settimo 1967. Prima giornata • Sabato 10 ottobre, ore 15:00: Dolianova Calcio-Quartucciu Calcio (Sant'Elena, Dolianova) • Sabato 10 ottobre, ore 15:30: Città di Settimo-Burcerese ("Efisio Cabras", Settimo San Pietro) • Domenica 11 ottobre, ore 11:00: S.G. Flumini Quartu-Villasimius Calcio 2026 (Is Arenas, terra battuta, Quartu Sant'Elena) • Domenica 11 ottobre, ore 15:00: Gairo-Lotzorai (Sant'Elena, Gairo) • Domenica 11 ottobre, ore 15:30: Maracalagonis-U.S. Settimo 1967 ("M. Angioni", Maracalagonis) • Riposa: Muravera Calcio 1965 Seconda giornata • Sabato 17 ottobre, ore 15:30: Muravera Calcio 1965-Gairo (Comunale, Muravera) • Sabato 17 ottobre, ore 15:30: Villasimius Calcio 2026-Maracalagonis (Is Casas, Villasimius) • Sabato 17 ottobre, ore 16:00: Lotzorai-Città di Settimo (Comunale, Lotzorai) • Domenica 18 ottobre, ore 15:00: Burcerese-Dolianova Calcio ("Mauro Monni", Burcei) • Domenica 18 ottobre, ore 18:30: Quartucciu Calcio-S.G. Flumini Quartu (Ferrini "Giampiero Polese", Cagliari) • Riposa: U.S. Settimo 1967 Girone E: Trexenta e Sarcidano È il girone dei campanili: Guasila porta due squadre, F.C. United Guasila e Stella Azzurra Guasila, mentre il Renato Sirigu di Senorbì ospita le gare interne di Fulgor Senorbì e WS10. Domenica 11 alle 15 c'è subito Stella Azzurra Guasila-WS10 allo stadio della Pace e dell'Amicizia. Attorno, Siurgus Donigala, Armungia, Nurri, Barrali, Suelli, Senorbì, Sant'Andrea Frius e la Gialeto di Serramanna. Alla prima riposa la Fulgor Senorbì, alla seconda l'Armungia. Prima giornata • Sabato 10 ottobre, ore 15:30: Andromeda Siurgus Donigala-Armungia Calcio ("Anselmo Perra", Siurgus Donigala) • Sabato 10 ottobre, ore 15:30: Santa Lucia Barrali 2013-F.C. Nurri ("Sa Nuraxedda", Barrali) • Sabato 10 ottobre, ore 18:00: Gialeto 1909-Andreana Saf (Fausto Coppi, Serramanna) • Domenica 11 ottobre, ore 15:00: San Giorgio Suelli-F.C. United Guasila (R. Raccis, Mandas) • Domenica 11 ottobre, ore 15:00: Stella Azzurra Guasila-WS10 (Stadio della Pace e dell'Amicizia, Guasila) • Riposa: Fulgor Senorbì Seconda giornata • Sabato 17 ottobre, ore 15:30: Andreana Saf-Santa Lucia Barrali 2013 (Comunale, Sant'Andrea Frius) • Sabato 17 ottobre, ore 15:30: F.C. Nurri-Stella Azzurra Guasila (Taccu, Nurri) • Sabato 17 ottobre, ore 15:30: Fulgor Senorbì-San Giorgio Suelli (Renato Sirigu, Senorbì) • Domenica 18 ottobre, ore 15:00: F.C. United Guasila-Gialeto 1909 (Stadio della Pace e dell'Amicizia, Guasila) • Domenica 18 ottobre, ore 15:00: WS10-Andromeda Siurgus Donigala (Renato Sirigu, Senorbì) • Riposa: Armungia Calcio