Arriva il maestrale e quindi venerdì e sabato prende il via il 22° Marinedda Bay Open - Campionato Italiano Assoluto Shortboard e Bodyboard 2026 della Federazione italiana surfing, sci nautico e wakeboard, dedicato alla disciplina olimpica del surfing shortboard maschile e femminile.

La gara è l’unico appuntamento nella Penisola per la categoria open e assegnerà i titoli tricolore. Si terrà in Sardegna a Isola Rossa, nel Comune di Trinità d’Agultu e Vignola. Numerosi gli iscritti al tabellone – oltre quaranta tra uomini e donne – e tra questi gli atleti più in forma del momento: ci saranno i campioni in carica Diana Giorgi e Alberto Barzan, ma anche Chiara Cuppone, che ha conquistato solo pochi giorni fa l’argento all’Europeo juniores, la medaglia d’oro europea Leonardo Apreda, gli ex campioni italiano Matteo Calatri ed Edoardo Papa, le giovani promessa sarde Caterina Congiu e Daniele Mereu e anche atleti ormai con tanta esperienza accumulata anche a livello internazionale come Michele Scoppa, Michael Monteiro e Brando Giovannoni.

Il contest si aprirà ufficialmente con il warm-up giovedì 8 ottobre nel pomeriggio. Il primo riders meeting con gli atleti è previsto per venerdì 9 ottobre alle ore 8.30, con una possibile chiamata della prima batteria, in base alle condizioni meteo, alle 9.15. La chiusura della manifestazione è prevista sabato, giornata riservata per l’eventuale proseguimento della competizione e per l’expression session dimostrativa da parte degli atleti.

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