Masainas. Nonostante la nuova avventura in Promozione sia partita col piede sbagliato, ci sono sconfitte che però non intaccano la fiducia. È quanto sta accadendo all'Atletico di Masainas, la scorsa stagione dominatore del girone B della Prima categoria e dunque capace di conquistare meritatamente sul campo l'accesso diretto al torneo di Promozione regionale. Ma complici una serie di circostanze che forse potevano essere gestite meglio, e complice una certa sfortuna a cui il club prima o poi chiederà conto, la formazione del Sulcis si ritrova ad avere incamerato la prima vittoria all'esordio e poi tre sconfitte consecutive, di cui due in casa. La formazione è guidata da Fabio Tinti.

Partita infatti con una squillante vittoria esterna alla prima di campionato contro il Cus, poi sono seguite la sconfitta casalinga con il Selargius, quella esterna con il Vecchio Borgo Sant'Elia e infine due giorni fa quella nuovamente casalinga contro la Ferrini. Sempre due le reti subite ma ci sono due circostanze che , confermano i dirigenti del club, tengono elevata la fiducia: col Selargius la squadra ha dovuto giocare 45 minuti con un uomo in meno per una espulsione apparsa frettolosa, col Vecchio Borgo è stato fallito il calcio di rigore che avrebbe riaperto totalmente i giochi e anche con la Ferrini l'Atletico ha dovuto fare i conti con un'espulsione anche questa dubbiosa che ha costretto la squadra a giocare in 10 uomini per 30 minuti, durante i quali è stata anche colpita la traversa con pallone che ha rimbalzato sulla linea. La lettura di queste circostanze conduce la dirigenza sulcitana a ritenere che continuando con l'impegno e con il lavoro (ma anche riscattandosi da una certa sfortuna e raddrizzando la mira sotto porta) l'inversione di tendenza non sia poi così lontana.

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