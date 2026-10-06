È durata appena due mesi l’avventura di Marco Cossu sulla panchina del Tortolì. Un amore sbocciato in estate e già finito. Il tecnico cagliaritano, 60 anni, ha rassegnato le dimissioni, irrevocabili. Fulmine a ciel sereno in casa rossoblù. La decisione è arrivata nelle scorse ore, comunicata direttamente dall’allenatore alla società per motivi di carattere «personale». Cossu era arrivato a Tortolì a inizio stagione con grande entusiasmo e con un curriculum importante alle spalle. A lui era stato affidato il compito di guidare il nuovo corso del Tortolì nel campionato di Eccellenza. Due mesi di lavoro, di preparazione estiva, di costruzione del gruppo. Poi la scelta improvvisa di fermarsi. La società ha preso atto della volontà del mister. Nelle prossime ore è atteso il comunicato ufficiale di ringraziamento e l’annuncio del nuovo allenatore che dovrà raccogliere un’eredità pesante e dare continuità al progetto tecnico.

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