Promozione, Prima e Seconda: le variazioni d'orario del fine settimanaNovità anche per il Carbonia Calcio 1939
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Il Comitato regionale ha ufficializzato alcune modifiche al programma gare dei campionati di Promozione, Prima e Seconda Categoria.
In Promozione, per accordo tra le società, Coghinas-Macomerese di sabato 10 ottobre si giocherà alle 17, mentre Cus Cagliari-Arbus Costa Verde Guspini di domenica 11 ottobre inizierà alle 16.30. Variazione anche più in là nel calendario: Arzachena Costa Smeralda-Buddusò, in programma domenica 25 ottobre, è stata anticipata a sabato 24 alle 15.
In Prima Categoria cambia campo Sanverese-Circolo Ricreativo Arborea di sabato 10 ottobre: per l'indisponibilità dell'impianto dichiarato, la gara si disputerà al Centro federale "Tino Carta" di Oristano, all'orario ufficiale. Sempre sabato, Tuttavista Galtellì-Corrasi Junior Oliena si giocherà alle 17 per accordo tra le società. Anticipo invece per Tonara-Villamassargia, spostata da domenica 11 a sabato 10 ottobre alle 16.30.
In Seconda Categoria, causa concomitanza, Castiadese-Uragano Pirri di sabato 10 ottobre comincerà alle 16.30. Novità anche per il Carbonia Calcio 1939: a rettifica di quanto pubblicato in precedenza, a partire dalla quinta giornata d'andata la squadra disputerà le gare interne il sabato pomeriggio, all'orario ufficiale.