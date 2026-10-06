Carloforte. In estate si vociferava la sua partenza proprio mentre difendeva i colori della nazionale italiana di calcio a 7 durante gli europei in Serbia. Invece Samuele Curreli, trentasettenne attaccante del Sulcis, ha già posto le cose in chiaro: non solo ha ribadito il suo legame con la Verde Isola di Carloforte ma la sua partenza, con la bellezza di 5 gol in due partite, ha subito messo in evidenza il fatto che punti a vincere, come l'anno scorso, la classifica cannonieri della Prima categoria. Con le due reti alla prima giornata nel 5-0 contro la Sanverese in trasferta, e il 6 a 0 di avantieri casalingo contro l'Orrolese, in cui ha messo a segno una tripletta, Samuele Curreli si è già collocato al vertice della classifica marcatori del girone B della Prima categoria. Durante l'estate ha saputo resistere alle sirene degli altri club, alcuni di categoria anche superiore, che lo hanno tentato perché se è pur vero che il calciatore non è più un ragazzino è altrettanto vero che il suo rendimento continua ad essere elevato. Dopo iniziali polemiche in cui la Verde Isola ha cercato in tutti i modi di conquistare l'ascesa in Promozione tramite ripescaggi, il club è comunque stato strutturato per vincere il campionato. E questa partenza a razzo dei tabarchini lo dimostra: 11 reti all'attivo in due gare di cui quasi la metà da attribuire a Curreli.

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