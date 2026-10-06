Seconda in Italia nella sua categoria e unica sarda a strappare il pass per Fieracavalli Verona, la più importante fiera equestre del Paese. È il risultato ottenuto da Vittoria Storelli, amazzone cagliaritana di 15 anni tesserata per l'Asd Moretti III dell'Ippodromo di Cagliari, alla finale nazionale del Progetto Sport di salto ostacoli, disputata dall'1 al 4 ottobre al Riviera Resort di San Giovanni in Marignano, in provincia di Rimini.

Dopo aver vinto la fase regionale, Vittoria si è presentata in Romagna nel livello 2, con ostacoli alti 110 centimetri, in sella al suo cavallo baio Cornacchio. Tre le prove della finale: due gare di stile, nella seconda delle quali ha ottenuto un eccellente 94/100, e la prova conclusiva, vinta con il miglior tempo di 56"9. Un percorso che le è valso il secondo posto e il titolo di Best Rider della categoria, che garantisce l'accesso alla Super finale in programma dal 5 all'8 novembre nell'Arena Fise di Fieracavalli.

«Ho coronato il mio sogno di raggiungere la qualificazione per gareggiare a Fieracavalli Verona come Best Rider insieme al mio adorato Cornacchio», racconta. «E poi proseguire nella carriera sportiva conseguendo la patente di primo grado per poter accedere alle categorie superiori e, chissà, un domani andare a Piazza di Siena».

Allieva di Pietro Arba e di Andrea Guspini, che l'ha accompagnata nella finale nazionale, Vittoria aveva già vinto il Trofeo Brevetti a Narni nel dicembre 2025, alla sua prima gara con Cornacchio. La passione per i cavalli gliel'ha trasmessa la mamma fin da piccola, ma la carriera agonistica è cominciata a 12 anni con il suo primo pony, la connemara Countessa Epona.

Studentessa al terzo anno del liceo classico Dettori, si allena sei giorni su sette per tre ore al giorno. «Ho scuola dalle 8.15 alle 14.15 dal lunedì al sabato perché frequento la sezione Cambridge con il potenziamento di inglese», spiega. «Poi mangio un panino in macchina mentre vado in maneggio a montare e a prendermi cura dei miei cavalli. Carrelinas e Cornacchio sono i miei compagni di gara attuali, poi ci sono Countessa Epona e Praja a Mare, la mia cavalla del cuore oggi in pensione».

E prima di Verona c'è già un altro appuntamento: i campionati italiani patrocinati dal Masaf, per i quali si è qualificata con Carrelinas, Sella Italiana di 8 anni nata e allevata a Santu Lussurgiu da Carlo Malica.

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