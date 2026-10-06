La protesta dei pastori arriva a Cagliari. L’assemblea generale è stata annunciata per lunedì 12 ottobre: si terrà davanti al Consiglio regionale in via Roma alle undici.

«Non è solo la crisi dei pastori, è la crisi di un’intera comunità» scrivono in un volantino i portavoce Fabio Pisu, Gianuario Falchi, Mario Carai e Nenneddu Sanna.

Le conseguenze della situazione negativa nelle campagne «entrano nelle famiglie, toccano il futuro dei giovani e impoveriscono i territori – affermano-. Tutti siamo coinvolti: pastori, agricoltori, famiglie e giovani».

La decisione di tenere un’assemblea nel capoluogo arriva dopo due incontri molto partecipati che si sono tenuti a Tramatza nelle ultime settimane. Dopo aver fatto il punto della situazione nella prima assemblea, il 2 ottobre sono stati chiamati a raccolta trasformatori, consorzi e politica.

In entrambe le occasioni è stato lanciato l’allarme sul prezzo del latte, pagato intorno a 1,40 euro, che viene eroso da costi che continuano a crescere. Una situazione economica che a detta dei rappresentanti dei pastori ricorda quella del 2019, l’anno della “guerra del latte”.

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