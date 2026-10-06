Inizia nel migliore dei modi l’avventura della Futsal Fc Alghero nel campionato di Serie C1 di calcio a 5. La formazione algherese conquista tre punti pesantissimi sul campo del Futsal Decimo, una trasferta storicamente difficile e resa ancora più impegnativa dal valore di una squadra profondamente rinnovata e rinforzata rispetto alla passata stagione. Un successo che premia il carattere e la personalità dei ragazzi guidati da Miguel Tente, capaci di reagire nei momenti più delicati della gara e di chiudere la sfida con un importante allungo nel finale.

La partita ha regalato emozioni fin dai primi minuti. La Futsal Fc Alghero ha affrontato la gara con grande determinazione, riuscendo a portarsi avanti fino al provvisorio 3-1. Il Futsal Decimo ha però reagito con forza, sfruttando anche il sostegno del pubblico di casa, riuscendo a riportare il risultato in equilibrio sul 3-3. Proprio nel momento di maggiore pressione è emersa la maturità della formazione algherese. Invece di accusare il colpo, i giallorossi hanno continuato a giocare con personalità, ritrovando ritmo e intensità e riuscendo a segnare le reti decisive nelle battute finali, fino a conquistare una vittoria meritata.

A trascinare la squadra è stato anche il contributo dei singoli. In evidenza Deligios, autore di una preziosa doppietta, mentre Abbadi, Catogno e Fois hanno completato il tabellino dei marcatori, contribuendo in maniera determinante al successo.

I tre punti conquistati a Decimo confermano i segnali positivi arrivati dalle prime due gare di Coppa Italia e rappresentano un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita della squadra. Un risultato ancora più significativo considerando le particolarità della preparazione estiva. Infatti, la Futsal Fc Alghero non ha potuto disputare gare amichevoli durante il precampionato, trovandosi a costruire ritmo, affiatamento e automatismi direttamente attraverso gli impegni ufficiali. La vittoria di Decimo testimonia quindi la bontà del lavoro svolto finora e regala entusiasmo e fiducia in vista del prosieguo del campionato. La Futsal Fc Alghero torna da una trasferta difficile con tre punti e una consapevolezza importante: questa squadra ha carattere, qualità e ampi margini di crescita.

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