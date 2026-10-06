Gli ottimi auspici del precedente turno di campionato che avevano portato nelle “casse” galluresi ben 10 punti, frutto di 3 vittorie e un pari, non hanno avuto il seguito sperato. Nelle gare del sabato, solamente una gallurese ha conquistato i 3 punti, che in questo caso, trattandosi del Santa Teresa, non hanno fatto altro che riconfermare il posto in vetta alla classifica.

Se davanti alle Bocche di Bonifacio anche per merito, come vedremo più avanti, dell’Ilvamaddalena si è goduto dell’allungo d’estate, ai piedi del Limbara l’inverno è arrivato in anticipo. Sia il Calangianus che il Tempio hanno infatti perso: i giallorossi sono stati sconfitti al “Signora Chiara” dal Lanusei che, in virtù di questo successo, ha appaiato proprio il Santa Teresa Gallura al primo posto con 10 punti. Per quanto riguarda l’undici di Marini non è la classifica a preoccupare (è settimo con 6 punti), ma il peso di alcune assenze, l’uscita di scena, dopo appena 5 minuti, di Dombrovoschi, che hanno scompaginato i piani, facendo emergere inoltre un vuoto a centrocampo sia in fase di interdizione che di costruzione, difetto che va in qualche modo risolto.

Il Tempio, dal canto suo, nonostante si sia trovato in vantaggio, alla fine ha dovuto pagare il pegno di una preparazione precampionato, iniziata meno di una settimana prima del via e con una rosa giovane ma costruita davvero all’ultimo momento. L’ultimo commento è per l’Ilvamaddalena: la sua prima vittoria allo “Zichina”, in questa stagione, si concretizza con una rimonta e va a premiare una seconda fase di gara in cui gli isolani hanno fatto valere l’uomo in più con un gioco che ha messo in evidenza tutto il potenziale a disposizione di Favarin.

Intanto, in settimana, mercoledì 7, torna la Coppa Italia: a Calangianus andrà in scena la “Stragallurese mare-monti”, tra Calangianus e Santa Teresa; una partita che, nonostante la giornata feriale, dovrebbe richiamare al “Signora Chiara” molti sportivi da tutta la Gallura.

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