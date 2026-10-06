Serie D. Coppa Italia, di nuovo in campoLa Cos ospite del Latte Dolce
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Domani si torna in campo per la Coppa Italia. In Serie D, nei trentaduesimi in gara secca, va in scena il bis del derby tra Latte Dolce e Costa Orientale Sarda: si gioca alle 15 al campo "Principale" di Latte Dolce.
Tre giorni dopo il successo dei sassaresi in campionato, i sarrabesi ogliastrini di Francesco Loi tornano a Sassari in cerca di riscatto.
In caso di parità si andrà direttamente ai rigori. Possibile rivoluzione nelle due squadre rispetto alla gara di campionato con i due tecnici, Fini e Loi, che potrebbero dare spazio a chi finora ha giocato meno.