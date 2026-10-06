Domani si gioca l'andata dei quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza, con quattro partite in programma. Si comincia alle 16 al "Monteponi", dove l'Iglesias ospita la Villacidrese: le due squadre si ritrovano a pochi giorni dallo 0-0 di campionato. Arbitra Francesco Orrù di Cagliari.

Sempre alle 16 si gioca Nuorese-Tortolì, ma non a Bono come previsto. Su richiesta della Nuorese, in deroga al regolamento e con l'accordo tra le due società, la gara si disputerà al "Fra Locci" di Tortolì. Dirige Rosanna Barabino di Sassari.

Alle 18 il piatto forte della giornata: al "Signora Chiara" va in scena il derby gallurese tra Calangianus e Santa Teresa Gallura, affidato a Enrico Picca di Cagliari. Alla stessa ora, al "Chicchito Chessa", il Bonorva riceve l'Alghero, con Nicolò D'Elia di Cagliari.

In Coppa Italia di Promozione, invece, Selargius e Cannonau Jerzu giocano con una settimana d'anticipo la gara d'andata, come concordato tra le società. Calcio d'inizio alle 17 al "Virgilio Porcu", dove si giocherà a porte chiuse: un'ordinanza del sindaco ha infatti interdetto la gradinata. A dirigere sarà Federico Paulis di Cagliari.

© Riproduzione riservata