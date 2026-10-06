1-3 il punteggio finale tra Villacidrese e Santa Teresa di Gallura. Il secondo stop stagionale per la squadra di Cocco, dopo quello della prima giornata contro il Bonorva. Un risultato chiaramente amaro, ma che non cancella un inizio comunque discreto, specie se parliamo di una neopromossa.

Sul match

Dopo il pareggio a reti bianche di Iglesias, la Villacidrese affrontava quella che è, ad oggi, la squadra più in forma del campionato di Eccellenza, insieme al Lanusei (entrambe prime in classifica con 10 punti). Al Comunale di Villacidro va in scena una gara a lunghi tratti dominata dalla squadra di Levacovich che sblocca il punteggio con Danon Djedje e raddoppia immediatamente con Daniele Arbus. Poco dopo, arriva la reazione della squadra di casa, con il rigore conquistato da Cannas e trasformato da Mattia Caddeo, al primo gol stagionale. Inerzia del match a favore della Villacidrese sul finale di primo tempo e inizio della ripresa, ma nel momento migliore è Salvi Costa a chiudere le speranze di rimonta siglando il 1-3 il ripartenza sull'invito di De Oliveira. Sconfitta casalinga al quale si sommano le espulsioni dei due difensori Andrea Laconi e Abib Jah, che salteranno almeno il prossimo turno.

Supremazia

Nelle tre gare precedenti, seppure da neopromossa, la Villacidrese ha sempre trovato slancio nel gioco e nelle occasioni, raccogliendo quattro punti sui nove disponibili. Contro il Santa Teresa però, tolti i minuti dopo il gol, la squadra ha faticato e non poco. Laurent e Salvi Costa, accompagnati da un ottimo Arbus, sono stati tra i migliori del match, e hanno messo in seria difficoltà la retroguardia villacidrese, che non è stata capace di controbattere. Due gol su tre nascono da un attacco alla profondità effettuato con estrema precisione dalla squadra di Levacovich, che non ha lasciato scampo a Cambarau. In attacco è mancata sicuramente la figura di Roberto Cappai, che ha avuto un problema fisico in settimana e non è potuto essere della partita. Insieme a lui assente anche Gianluigi Illario, altro protagonista dell'inizio stagione della Ese. L'importante per Cocco sarà quindi di tenere il gruppo ben saldo dopo una sconfitta pesante: specie quando i meriti avversari sono maggiori rispetto che i demeriti propri.

Uno sguardo al futuro

Il prossimo impegno in trasferta contro l'Atletico Uri sarà un banco di prova importante per la Villacidrese, chiamata a ritrovare continuità dopo lo stop casalingo. Cocco dovrà rivedere l’assetto difensivo per le assenze di Laconi e Jah, mentre saranno da valutare le condizioni di Cappai e Illario, due alternative importanti per il reparto offensivo. La base da cui ripartire resta quanto mostrato nelle prime giornate e nella reazione al doppio svantaggio contro il Santa Teresa. Servirà dare maggiore continuità a quei segnali, migliorando soprattutto la gestione della profondità e delle transizioni avversarie.

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